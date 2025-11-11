Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На курорте «Архыз» стартует Черная пятница

Выгодные предложения действуют 11.11

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

В преддверии старта нового горнолыжного сезона 2025-2026 курорт «Архыз» объявляет – никаких черных скидок: чистая выгода и цены прошлого года.

Для всех гостей курорта предлагаются лимитированные тарифы:

  • 100 ски-пассов на 10 дней
  • 400 ски-пассов на 7 дней

Это ограниченное предложение, когда зима все еще стоит столько же, как и в прошлом году. При достижении лимита тарифы исчезнут, и в сезон мы заходим без них. Если хотели начать зиму с выгодного старта — сейчас самое время.

Важное о тарифах на 7 и 10 дней:

  • действуют в течение всего сезона, не обязательно использовать все дни подряд
  • персонализированные
  • распространяются на дневное катание
  • при оформлении покупки выбранный тариф можно «записать» на имеющийся у вас ски-пасс (пластиковую карту), купленный в прошлом сезоне, если ранее ваш ски-пасс был персонализированным (подсказка: ваш ски-пасс персонализированный, если в прошлом году вы приобретали тариф от 7 дней и более)
  • доступны к покупке только онлайн

https://resort-arkhyz.ru/

Реклама.

