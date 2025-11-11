На курорте «Архыз» стартует Черная пятница

Выгодные предложения действуют 11.11

В преддверии старта нового горнолыжного сезона 2025-2026 курорт «Архыз» объявляет – никаких черных скидок: чистая выгода и цены прошлого года.

Для всех гостей курорта предлагаются лимитированные тарифы:

100 ски-пассов на 10 дней

400 ски-пассов на 7 дней

Это ограниченное предложение, когда зима все еще стоит столько же, как и в прошлом году. При достижении лимита тарифы исчезнут, и в сезон мы заходим без них. Если хотели начать зиму с выгодного старта — сейчас самое время.

Важное о тарифах на 7 и 10 дней:

действуют в течение всего сезона, не обязательно использовать все дни подряд

персонализированные

распространяются на дневное катание

при оформлении покупки выбранный тариф можно «записать» на имеющийся у вас ски-пасс (пластиковую карту), купленный в прошлом сезоне, если ранее ваш ски-пасс был персонализированным (подсказка: ваш ски-пасс персонализированный, если в прошлом году вы приобретали тариф от 7 дней и более)

доступны к покупке только онлайн

https://resort-arkhyz.ru/