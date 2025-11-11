На курорте «Архыз» стартует Черная пятница
Выгодные предложения действуют 11.11
В преддверии старта нового горнолыжного сезона 2025-2026 курорт «Архыз» объявляет – никаких черных скидок: чистая выгода и цены прошлого года.
Для всех гостей курорта предлагаются лимитированные тарифы:
- 100 ски-пассов на 10 дней
- 400 ски-пассов на 7 дней
Это ограниченное предложение, когда зима все еще стоит столько же, как и в прошлом году. При достижении лимита тарифы исчезнут, и в сезон мы заходим без них. Если хотели начать зиму с выгодного старта — сейчас самое время.
Важное о тарифах на 7 и 10 дней:
- действуют в течение всего сезона, не обязательно использовать все дни подряд
- персонализированные
- распространяются на дневное катание
- при оформлении покупки выбранный тариф можно «записать» на имеющийся у вас ски-пасс (пластиковую карту), купленный в прошлом сезоне, если ранее ваш ски-пасс был персонализированным (подсказка: ваш ски-пасс персонализированный, если в прошлом году вы приобретали тариф от 7 дней и более)
- доступны к покупке только онлайн
