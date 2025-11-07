«Смотрящему» за Свердловской областью Марселю Гасанову запросили 15 лет колонии

В Свердловском областном суде прокурор во время судебных прений запросил для Марселя Гасанова 15 лет лишения свободы, из которых первые три года он должен будет провести в тюрьме, а остальные года — в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Марсель Гасанов обвиняется в совершении преступлений по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). В оскорблении и угрозах сотруднику ФСИН Марсель Гасанов вину признал частично.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде гособвинитель представил доказательства, что в сентябре 2024 года «воры в законе» назначили Марселя Гасанова «смотрящим» («положенцем») за Свердловской областью. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

Помимо этого, Марсель Гасанов следил за «общаком», контролируя его пополнение (в том числе из добытых криминальным путем средств) и распределение денег, пропагандировал преступную культуру в области, участвовал в разрешении конфликтов между участниками группировок и контролировал преступную деятельность в регионе.

Отметим, на заседании суда по избрании Марселю Гасанову меры пресечения он связал свое задержание с конфликтом с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) полиции, который, по его словам, длится уже два года.

Артем Путилов