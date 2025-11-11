Из-за циклона на Камчатке больше тысячи россиян застряли на запасных аэродромах

Более 1,5 тыс. россиян, направлявшихся в Петропавловск-Камчатский из Москвы, Новосибирска и Владивостока, ожидают вылетов на запасных аэродромах в Магадане, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Причиной стал пришедший в регион циклон.

«Транспортные прокуроры контролируют соблюдение перевозчиками прав пассажиров задержанных рейсов»,— заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На запасные аэродромы были отправлены рейсы авиакомпаний «Сибирь» (S7), «Аврора» и «Аэрофлот». Рейсы АО «Камчатское авиапредприятие» из Петропавловска-Камчатского в Тиличики, Палану, Усть-Камчатск и Никольское перенесены на 12 ноября, уточнили в прокуратуре.

Циклон со снегопадом и штормовым ветром пришел в Петропавловск-Камчатский в ночь на 11 ноября. По данным «Кам24», сначала в городе наблюдалась сильная метель, затем температура воздуха резко начала расти. В итоге сильные осадки и гололед стали причиной массовых ДТП и подтоплений на улицах. «Городские службы работают в усиленном режиме, сосредоточившись на очистке ливневых решеток, которые постоянно забиваются снежной шугой»,— передает агентство.

Накануне власти Северо-Курильска сообщили, что циклон лишил жителей города связи с материком. Причиной стал обрыв кабеля на Камчатке.