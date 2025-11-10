Северо-Курильск остался без связи с материком

Жители Северо-Курильска оказались «отрезаны от мира» из-за разрыва оптоволоконного кабеля, сообщили в администрации Северо-Курильского муниципального округа. Причиной аварии стал сильный циклон.

По информации «Камчатка-информ», обрыв оптоволоконного кабеля произошел на участке от Усть-Большерецка до поселка Октябрьский. В региональном министерстве цифрового развития 9 ноября заявили, что «сроки устранения повреждений будут определены после уточнения причин обрыва непосредственно на месте аварии».

10 ноября в администрации Северо-Курильска уточнили, что ЧП в соседнем Камчатском крае затронуло и остров Парамушир Сахалинской области. Курильские чиновники отметили, что «ремонтная бригада уже собирается выезжать на место аварии, но сроки восстановления связи пока неизвестны».

«Для города это означает цифровой вакуум ... Люди проводят время за книгами и в живом общении», — добавили в пресс-службе горадминистрации и призвали распространить пост, чтобы больше людей узнали, «почему их близкие из Северо-Курильска сейчас недоступны».

По данным Камчатгидрометцентра, в ближайшие часы в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, местами в Елизовском, Усть-Большерецком, а также на юге Мильковского округов ожидается метель. Скорость ветра в прибрежных районах достигнет 25-35 м/с. Далее циклон затронет Усть-Камчатский и Алеутский округа и Карагинский район.