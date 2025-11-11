Мэрия Екатеринбурга повторно объявила конкурс на строительство ледового городка

Администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на строительство ледового городка в Историческом сквере и его техобслуживание. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена составляет около 26,2 млн руб.

Тема ледового городка в этом году — 40-летие свердловского рока. Он проработает с 29 декабря до 18 января. На площадке должны появиться искусственная елка с шатром, пластиковые снеговики-музыканты, ледяные фигуры, чаши и лабиринт. Подрядчик должен будет также построить горки «Я люблю рок» и разместить пластинки с названиями свердловских рок-групп на стене Плотинки.

Напомним, к началу ноября мэрия не смогла найти подрядчика — все поданные заявки были отклонены. На конкурс заявились двое участников, однако ни одна из заявок требованиям не соответствовала.

Ирина Пичурина