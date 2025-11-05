В Екатеринбурге не нашли подрядчика на строительство ледового городка

Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика для строительства ледового городка в Историческом сквере, следует из данных на портале Госзакупок. Все поданные заявки были отклонены.

«По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке все поданные заявки отклонены»,— указано в протоколе работы комиссии. Как следует из документа, на конкурс заявились двое участников, однако обе заявки требованиям не соответствовали.

Максимальная начальная стоимость контракта составляла 26,8 млн руб. В закупку входит поставка льда на площадку, создание объектов изо льда, подведение и монтаж электричества на площадке, организация подсветки городка, его обслуживание и демонтаж.

Ледовый городок в этом году посвящен 40-летию свердловского рока. Он должен открыться 29 декабря и проработает до 18 января.

На площадке должны появиться искусственная елка с шатром, пластиковые снеговики-музыканты, ледяные фигуры, чаши и лабиринт. Помимо этого, в проекте горки «Я люблю рок» и пластинки с названиями свердловских рок-групп, размещенные на стене Плотинки.

Анна Капустина