Ставропольцы лидируют по потреблению мяса на Северном Кавказе

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета зафиксировали значительный рост потребления основных продуктов питания на душу населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа с 2010 по 2024 год, сообщает пресс-служба СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Анализ проводила группа под руководством профессора Александра Гладилина на основе данных профильных ведомств и статистической отчетности. Ученые пришли к выводу, что продовольственная безопасность в макрорегионе пока укрепляется, несмотря на тревогу экспертов из-за снижения реальных доходов населения.

Среди основных тенденций эксперты выделили рост потребления фруктов и ягод с 54 кг до 75 кг на человека. В Кабардино-Балкарии показатель достиг рекордных 126 кг в год, что значительно превышает средний уровень в СКФО. Овощей в Ингушетии стали есть больше — с 81 до 111 кг, что выше среднего по России (105 кг). Существенный рост наблюдается и в потреблении мяса — с 52 кг в 2010 году до 67 кг в 2024-м. Наибольшее число съедаемого мяса приходится на Кабардино-Балкарию (73 кг) и Ставропольский край, где этот показатель достиг 84 кг за год, что делает ставропольцев рекордсменами на Северном Кавказе.

Потребление сахара в Северо-Кавказском округе сократилось. В Ставрополье оно снизилось с 54 кг до 47 кг на душу населения, тогда как в Чечне, напротив, выросло с 39 до 42 кг. По картофелю лидирует Кабардино-Балкария — 105 кг против 74 кг в Ставрополье. Растительное масло в Ставропольском крае стали потреблять больше — с 17,2 до 19,1 кг в год. Потребление хлеба снизилось до 124 кг в год на душу населения.

Жители Кабардино-Балкарии стали лидерами и по количеству употребленного молока — 301 литр в год, тогда как в Северной Осетии этот показатель составил 225 литров. По итогам 2024-го индекс производства продукции агропромышленного комплекса в макрорегионе превысил план на 8,5 п.п. и достиг 113,1% к уровню 2020 года. Валовая добавленная стоимость в сельском хозяйстве составила почти 4,85 трлн рублей, превысив прогноз на 20,3%. По ряду ключевых сельхозпродуктов регион обеспечивает внутренние потребности, при этом некоторые направления, включая зерно, сахар и рыбу, обладают экспортным потенциалом.

Вместе с тем эксперты отмечают ухудшение экономической доступности продуктов — доля расходов на питание в бюджете населения достигла 30–40%, в то время как в развитых странах она колеблется между 7 и 10%. Это связано с негативной динамикой реальных доходов граждан и ростом цен на продукты. В связи с этим СКФУ разработал методику оценки не только физической, но и экономической доступности продуктов питания.

Станислав Маслаков