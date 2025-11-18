Деньги гроздьями

По данным Росстата, в январе—июне 2025 года сумма инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в агропромышленном комплексе (АПК) Крыма достигла 3,4 млрд руб. Это на 347,7 млн, или 11,4%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили Guide в министерстве сельского хозяйства республики. Больше всего денег вкладывается в выращивание семечковых и косточковых культур, а также винограда. В общем объеме инвестиций в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства на эти отрасли приходится 34,6 и 32,5% соответственно.

2,3 млрд руб. (+27 4%) — сумма инвестиций в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

В Бахчисарайском районе закладывают новые виноградники

ООО «Рустика» реализует инвестиционный проект «Организация современного сельскохозяйственного производства технического винограда». Инвестор планирует заложить 700 га виноградников и увеличить производственную мощность к 2028 году до 7,4 тыс. т. С 2022 года заложено 587,7 га насаждений, в том числе 193,9 га в 2024 году. Установлена шпалера на винограднике площадью 393,8 га. Валовой сбор винограда в 2024 году составил 926,8 т. В 2025 году инвестор закладывает 225 га новых насаждений.

373,9 млн руб. (–0 4%) — сумма инвестиций в производство пищевых продуктов

681,5 млн руб. (–18 3%) — сумма инвестиций в производство напитков

ООО «Инвест-Алко» реализует инвестпроект «Развитие и закладка виноградников, садов и плодовых насаждений, выращивание плодовоовощной сельскохозяйственной продукции и свежих фруктов». Инвестор заложит 1,3 тыс. га виноградников. Производственная мощность в 2025 году — свыше 7 тыс. т винограда технических сортов. С 2016 года заложено 1,1 тыс. га виноградников, в том числе 24 га в прошлом году. Валовой сбор винограда в 2024 году — 8,5 тыс. т. В 2025 году закладывают около 2 га новых насаждений.

В Симферопольском районе расширяют сельхозпроизводства

ООО «Крымский индустриальный холдинг Агро» реализует инвестиционный проект «Организация современного сельскохозяйственного предприятия по закладке и выращиванию технического винограда в селе Скворцово на базе имущества ГУП РК "Крымский винодельческий завод"». Площадь новых виноградников, закладываемых в рамках проекта, достигнет 800 га. Объем производства при выходе на проектную мощность к 2033 году — 6,5 тыс. т. С 2023 года виноградники заложены на площади 160,4 га, проведены культуртехнические мероприятия на 540,8 га. В 2025 году виноград высаживается на 177,7 га. Кроме того, планируется заложить с 2026 года 100 га косточковых культур. Объем производства при выходе на проектную мощность к 2034 году — 1,3 тыс. т.

ООО «Наш Крым» реализует инвестпроект «Развитие виноградарства Республики Крым». Инвестор планирует производить виноматериал в объеме 2,9 млн дал в год, винограда — 19 тыс. т в год. С 2016 года заложено почти 2 тыс. га виноградников, в том числе 223,2 га в 2024 году. Валовой сбор винограда в 2024 году — 18,9 тыс. т. В 2025 году планируется закладка виноградных насаждений на площади 125,6 га.

В Судаке развивают садоводство

ООО «Грушевские сады» реализует инвестпроект по развитию садоводства с последующим хранением и переработкой. В рамках проекта инвестор заложит 354,4 га сада. Планируемый объем производства яблок при выходе на проектную мощность к 2034 году — 13,9 тыс. т. С 2018 года заложено 113,6 га садов, в том числе 7,4 га в 2024 году. Валовой сбор яблок в 2024 году — 2 тыс. т. Осуществлено строительство капельного орошения на площади 19,1 га. Проведены культуртехнические мероприятия на площади 9,1 га. В 2025 году планируется закладка многолетних насаждений (слива) на площади 4 га и ввод в эксплуатацию фруктохранилища вместимостью 5 тыс. т.