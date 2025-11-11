Likee ответила на слова Останиной о «вовлечения детей в преступную деятельность»
В Likee прокомментировали высказывания председателя думского комитета по защите семьи Нины Останиной, которая рассуждала о пагубном влиянии соцсетей на детей. В компании заверили, что используют комплексную систему модерации для создания безопасной цифровой среды для несовершеннолетних.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Во время круглого стола в Госдуме госпожа Останина заявила, что российских детей уже с 8-летнего возраста вовлекают в преступную деятельность с помощью соцсетей и игровых платформ. В качестве примера она привела платформу коротких видео Likee, а также игру Roblox. По словам депутата, по этой теме в ее комитет «поступают едва ли не ежедневно письма от родительского сообщества».
«Как популярная платформа среди подростков Likee уделяет первостепенное внимание обеспечению их безопасности, — заявили "Ъ" в пресс-службе. — Помимо борьбы с публикацией и распространением недопустимого контента в приложении, мы постоянно работаем над предотвращением перехода пользователей на сторонние инструменты общения по приглашению третьих лиц».
В Likee добавили, что «открыты для диалога с родителями, экспертным сообществом и соответствующими комитетами Государственной думы с целью разработки дополнительных мер защиты».