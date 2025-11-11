Likee ответила на слова Останиной о «вовлечения детей в преступную деятельность»

В Likee прокомментировали высказывания председателя думского комитета по защите семьи Нины Останиной, которая рассуждала о пагубном влиянии соцсетей на детей. В компании заверили, что используют комплексную систему модерации для создания безопасной цифровой среды для несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время круглого стола в Госдуме госпожа Останина заявила, что российских детей уже с 8-летнего возраста вовлекают в преступную деятельность с помощью соцсетей и игровых платформ. В качестве примера она привела платформу коротких видео Likee, а также игру Roblox. По словам депутата, по этой теме в ее комитет «поступают едва ли не ежедневно письма от родительского сообщества».

«Как популярная платформа среди подростков Likee уделяет первостепенное внимание обеспечению их безопасности, — заявили "Ъ" в пресс-службе. — Помимо борьбы с публикацией и распространением недопустимого контента в приложении, мы постоянно работаем над предотвращением перехода пользователей на сторонние инструменты общения по приглашению третьих лиц».

В Likee добавили, что «открыты для диалога с родителями, экспертным сообществом и соответствующими комитетами Государственной думы с целью разработки дополнительных мер защиты».