ФСБ: нежелательная Bellingcat участвовала в операции Украины по угону МиГ-31

Признанная в России нежелательной организация журналистов-расследователей Bellingcat участвовала в операции украинской разведки по угону российского МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Об этом заявил сотрудник ФСБ на видео, распространенном Центром общественных связей ведомства.

По версии ФСБ, «при выходе на командира воздушного корабля» Главное управление разведки Минобороны Украины использовало «уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat». Ее, как считают в ФСБ, контролируют британские спецслужбы.

ФСБ утверждает, что российских летчиков пытались подкупить, пообещав $3 млн и иностранное гражданство. В российской спецслужбе полагают, что далее угнанный самолет хотели направить на авиабазу НАТО в румынском городе Констанца.