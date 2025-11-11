ФСБ: угонщику МиГ-31 с «Кинжалом» обещали гражданство одной из западных стран

За угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» летчику-штурману обещали $3 млн и гражданство одной из западных стран. Об этом говорится в видеоролике, распространенном Центром общественных связей ФСБ.

«В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма $1 млн», — произносит мужчина на видео. По его словам, после угона самолета ему обещали заплатить еще $2 млн. Гражданство какой страны было обещано, участник видео не уточнил.

Сегодня ФСБ заявила о предотвращении попытки украинской военной разведки угнать МиГ-31. По версии спецслужбы, самолет хотели использовать в провокации — направить на базу НАТО в румынском городе Констанца. Операцию планировало Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с «британскими кураторами», заявили в ФСБ.