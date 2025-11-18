Инвестиции в цифрах

» 2025 год

60,5 млрд рублей — объем инвестиций в АПК Краснодарского края

3,5 млрд рублей — объем инвестиций в проект «МТФ №10 на 2 тыс. фуражных коров», который реализует АО «Родина». Планируется создание 100 новых рабочих мест

2,3 млрд рублей инвестирует АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в строительство птицефабрики. Планируется создание 58 новых рабочих мест

2,2 млрд рублей — объем инвестиций в строительство мельницы мощностью 300 т в сутки. Проект реализует ООО «Элеватор». Планируется создание 86 новых рабочих мест

2,5 млрд рублей — объем инвестиций в строительство роботизированной фермы на 1 тыс. коров. Проект реализует ЗАО племзверосовхоз «Северинский». Планируется создание 50 новых рабочих мест

» 2024 год

59,6 млрд рублей — объем инвестиций в АПК Краснодарского края

1 млрд рублей — объем инвестиций в проект «Эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра», реализованный ООО «Торговый дом "Ясени"». Создано 84 новых рабочих места

2,5 млрд рублей — объем инвестиций в проект «Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур», реализованный ООО «Кубанские масла». Создано 350 новых рабочих мест

7% — доля Краснодарского края в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в России. Приоритетные направления для инвестиций — семеноводство, животноводство, садоводство и виноградарство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность

1,4 млрд рублей — объем инвестиций в строительство тепличного комплекса по производству и переработке зеленных культур. Проект реализовало ООО «Зелень Юга». Создано 198 новых рабочих мест

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края