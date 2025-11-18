Инвестиции в цифрах
Самые крупные проекты в АПК Кубани
» 2025 год
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
60,5 млрд рублей — объем инвестиций в АПК Краснодарского края
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
3,5 млрд рублей — объем инвестиций в проект «МТФ №10 на 2 тыс. фуражных коров», который реализует АО «Родина». Планируется создание 100 новых рабочих мест
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2,3 млрд рублей инвестирует АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в строительство птицефабрики. Планируется создание 58 новых рабочих мест
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2,2 млрд рублей — объем инвестиций в строительство мельницы мощностью 300 т в сутки. Проект реализует ООО «Элеватор». Планируется создание 86 новых рабочих мест
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
2,5 млрд рублей — объем инвестиций в строительство роботизированной фермы на 1 тыс. коров. Проект реализует ЗАО племзверосовхоз «Северинский». Планируется создание 50 новых рабочих мест
» 2024 год
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
59,6 млрд рублей — объем инвестиций в АПК Краснодарского края
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
1 млрд рублей — объем инвестиций в проект «Эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра», реализованный ООО «Торговый дом "Ясени"». Создано 84 новых рабочих места
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
2,5 млрд рублей — объем инвестиций в проект «Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур», реализованный ООО «Кубанские масла». Создано 350 новых рабочих мест
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
7% — доля Краснодарского края в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в России. Приоритетные направления для инвестиций — семеноводство, животноводство, садоводство и виноградарство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
1,4 млрд рублей — объем инвестиций в строительство тепличного комплекса по производству и переработке зеленных культур. Проект реализовало ООО «Зелень Юга». Создано 198 новых рабочих мест
По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края