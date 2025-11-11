ТЭС вне конкуренции

Проекты модернизации старых ТЭС снова столкнулись с низким интересом со стороны рынка. На залповом отборе газовых турбин на 2029–2031 годы при предложении 5 ГВт отобрано всего 1 ГВт, по стандартной программе модернизации ТЭС — 1,72 ГВт из 2 ГВт. Причиной слабой конкуренции могут быть не устроившие инвесторов ценовые параметры, финансовые проблемы генерирующих компаний и низкая цена конкурентного отбора мощности (КОМ), не обеспечивающая приток инвестиций, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Генерирующие компании обновят 2,72 ГВт мощностей ТЭС к 2029–2031 годам по итогам двух отборов — проектов модернизации парогазовых (ПГУ) и паросиловых установок. Результаты опубликовал «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы). Высокой конкуренции на конкурсах не сложилось, на залповом отборе газовых турбин инвесторы отобрали лишь 20% квоты.

На стандартном отборе проектов модернизации паросиловых установок на 2029 год отобрано 14 проектов общей мощностью 1,72 ГВт, квота составила 2 ГВт. «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») модернизирует энергоблок на 259 МВт на ТЭЦ-23, «Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию; СГК) — на Рефтинской ГРЭС, после чего его мощность вырастет до 315 МВт. Другие проекты реализуют «Т Плюс», Башкирская генерирующая компания (подконтрольна «Интер РАО»), СГК, «Форвард Энерго», ТГК-16, ТГК-1, ТГК-11, структуры «Росатома» и En+.

Коэффициент эффективности — показатель, по которому конкурировали проекты, характеризует уровень одноставочной цены на электроэнергию — составил от 4340,46 до 14004,61.

Отобранные проекты модернизации ТЭС инвесторы смогут окупить за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивают промышленные потребители.

Хотя квота для возведения новых парогазовых установок на 2029–2031 годы составила 5 ГВт, было отобрано всего десять проектов общей мощностью 1 ГВт. «РИР Энерго» (подконтрольно «Росатому») к 2029 году обновит два энергоблока на Белгородской ТЭЦ, а к 2030 и 2031 годам завершит модернизацию турбин на ТЭЦ «Луч». «Татэнерго» в 2029 году модернизирует Набережночелнинскую ТЭЦ, к 2030 году — энергоблоки на Казанской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Башкирская генерирующая компания реализует проекты на Уфимской ТЭЦ-4 и Приуфимской ТЭЦ к 2030 и 2031 годам. На Нижнекамской ТЭЦ (подконтрольна «Татнефти») модернизацию завершат в 2030 году. Коэффициент эффективности проектов составил от 8401,45 до 41042,14.

Отбор проектов модернизации ТЭС в этом году переносили дважды. Правительство должно было успеть изменить ценовые параметры для конкурса, на последнем из которых по старым требованиям было отобрано лишь около половины квоты. Так, капитальные затраты на модернизацию энергоблоков теперь в среднем вырастут в два-три раза (см. “Ъ” от 1 октября).

При этом представители генерирующих компаний уже обращали внимание на то, что удельные затраты на модернизацию ПГУ не позволяют окупить проекты. Глава «Юнипро» Василий Никонов в рамках презентации на Российской энергетической неделе отметил некорректную оценку объема необходимых мероприятий по надстройке генерирующего объекта газовой турбиной. С просьбой увеличить квоту до 6,6 ГВт для проектов на отечественных газовых турбинах весной в Минэнерго обращался и «Совет производителей энергии» (см. “Ъ” от 23 апреля).

В «Совете производителей энергии» сообщили, что итоги отбора ПГУ показали дефицит инвестиционного ресурса на модернизацию энергосистемы и потенциальный дефицит газовых турбин.

Там рассчитывают, что к следующему отбору задача привлечения инвестиций в электроэнергетику и создания отраслевого заказа на оборудование получит системное решение на государственном уровне.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что ранее мощность поданных проектов модернизации в первой ценовой зоне превышала квоту в 2,3 раза, во второй ценовой зоне — в 2,5 раза. Актуальные проекты модернизации на фоне сложившихся технических ограничений и роста стоимости капитала часто экономически неэффективны при текущих ценовых параметрах конкурса, указывает аналитик.

«Генерирующие компании ожидают увеличения цены КОММод до уровня, гарантирующего окупаемость инвестиций»,— полагает господин Сасим. Слабый интерес генераторов, по его словам, может быть обусловлен и низким уровнем цены КОМ, которая не отражает их фактических затрат и не содержит инвестиционного потенциала. Для исправления этой ситуации, кроме дополнительной настройки параметров КОММод, как считает аналитик, нужно проанализировать обоснованность уровня цены КОМ.

Анна Тыбинь