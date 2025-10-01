Турбинам подкрутят цены

Затраты на модернизацию энергоблоков в среднем вырастут в два-три раза, следует из новых параметров проведения отборов таких проектов. Сроки конкурса перенесены с 1 на 31 октября, цены на мощность на 2025–2026 годы проиндексируют на 15%. Актуализация ценовых параметров повысит конкуренцию на отборе модернизации тепловой генерации, но в будущем возможны корректировки в части приоритизации ТЭЦ и проектов в дефицитных регионах, считают аналитики.

Правительство утвердило новые ценовые параметры для проведения отборов проектов модернизации ТЭС, следует из опубликованного постановления.

Предельные капзатраты за 1 кВт по угольным блокам мощностью не более 90 МВт вырастут в 3,4 раза, до 302,9 тыс. руб., более 400 МВт — в 4,5 раза, до 243,6 тыс. руб.

Расходы на угольные блоки мощностью от 90 МВт и менее 400 МВт в среднем вырастут в 3,8 раза.

В 2,8 раза увеличится стоимость модернизации всех типов газовых блоков: до 124,9 тыс. руб. для мощности менее 90 МВт и до 87,8 тыс. руб. для блоков более 400 МВт.

Отбор проектов на 2029 год, согласно постановлению, перенесен с 1 на 31 октября. Последний конкурс состоялся в декабре прошлого года. Тогда по старым ценовым параметрам было отобрано около половины квоты — 1,96 ГВт. В марте «Системный оператор» начал собирать технические заявки, но правительство сдвинуло сроки проведения конкурса до введения актуализированных параметров.

Постановление также закрепило квоту для российских газовых турбин в 5 ГВт. В этом году будет проведено два отбора, уточнял «Совет рынка» (регулятор энергорынков). Так, на залповом отборе парогазовых установок на 2029 год будет отобран 1 ГВт, на 2030 год — 2 ГВт, на 2031 год — 2 ГВт. Для стандартного отбора проектов модернизации паросиловых установок квота составит по 2 ГВт в 2029–2031 годах. Требования по локализации не будут применяться к турбинам, приобретенным до 2019 года. Механизм экономии ресурса иностранных газовых турбин, действовавший до конца 2024 года, продлен до 31 декабря 2026 года.

Правительство также дополнительно проиндексирует цены конкурентного отбора мощности на 2025–2026 годы на 15% (см. “Ъ” от 26 мая). В постановлении идет речь и о директивных проектах, исполнителей по которым назначает правительство. Капзатраты по ним будут определять за два месяца до начала поставки мощности.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что подтверждают заинтересованность большого числа компаний, добавив, что ключевые изменения коснутся изменения объемов отборов, а не только ценовых параметров.

В «Совете рынка» сообщили “Ъ”, что предусмотренное увеличение предельного уровня капзатрат на реализацию проектов модернизации направлено на учет фактического роста таких затрат темпами, опережающими предусмотренную для них индексацию. Выводы о достаточности новых ограничений для параметров заявок следует делать по результатам предстоящего отбора, говорят в регуляторе.

В «Совете производителей энергии» отметили, что впервые с 2019 года в программу модернизации ТЭС внесены изменения в ценовые параметры отбора неинновационных проектов.

Актуализированные цены учитывают фактически сложившуюся стоимость оборудования и инжиниринга, при этом ассоциация предлагает проводить периодическую — например, ежегодную — актуализацию ценовых параметров в соответствии с изменением цен на необходимые оборудование и услуги. Ранее «Совет производителей энергии» предлагал выделить в программе квоты на ТЭЦ (см. “Ъ” от 29 сентября).

По оценке «Сообщества потребителей энергии», после пересмотра ценовых параметров стоимость реализации проектов модернизации ТЭС вырастет в среднем в 2,5–3 раза относительно текущих расценок. «Уровень капзатрат на модернизацию оптовых электростанций стал примерно равен затратам на строительство новой генерации у потребителей»,— говорят в ассоциации. Объем отборов на 2029–2031 годы составит 11 ГВт. В этот период, указывают потребители, темпы роста оптовой цены с учетом значительного удорожания модернизации в 3,5–4 раза превысят уровень прогнозной инфляции в 4%.

Александр Винокуров из Kept указывает, что увеличение ценовых параметров отчасти исправляет ситуацию, связанную с невыполнением целевых показателей заявочной кампании 2024 года. Новые параметры сделают отбор более конкурентоспособным, но ключевую роль, по его словам, играет способность машиностроителей обеспечить потребность отрасли в оборудовании. По мнению эксперта, правила отбора могут быть и дополнены. Например, проекты модернизации ТЭЦ вынуждены конкурировать с менее обремененными проектами ГРЭС, также возможно повышение приоритета проектов, реализуемых в регионах с дефицитом электроэнергии, говорит аналитик.

Анна Тыбинь