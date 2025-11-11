На 284,6 гектарах на Дону отменили карантин по южноамериканской томатной моли
В Азовском районе Ростовской области отменили карантин по по южноамериканской томатной моли. Его ввели на площади 286,4 га в Самарском сельском поселении в 2022 году, сообщили в Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса
Решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны приняли по итогам наблюдения за очагом. Так, с 2022 года по 2025 год карантинного объекта в фитосанитарной зоне не наблюдалось.
Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick)) опасный карантинный вредитель, который повреждает и уничтожает томатную продукцию как в открытом, так и в закрытом грунте.