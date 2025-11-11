В США напомнили союзникам о запрете покупать российскую нефть

Страны-союзники США не должны покупать энергоресурсы из России, заявил глава американского МВД Даг Бургум. По его словам, Вашингтон каждый раз поднимает этот вопрос на переговорах с партнерами.

«Мы не можем позволить нашим союзникам покупать российские или иранские нефть и газ», — сказал господин Бургум в интервью телеканалу Fox News. Он также упомянул планы США по энергетическому сотрудничеству с Сирией. Господин Бургум рассказал, что у этой страны «есть ресурсы», нефтегазовые месторождения, которые можно разрабатывать совместно.

22 октября США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Ограничения предполагают заморозку всех их активов в Штатах, а также запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. 7 ноября президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном выразил недовольство тем, что Евросоюз продолжает закупать нефть у России. При этом господин Орбан убежден, что Венгрия получила от США бессрочную гарантию освобождения от американских санкций из-за импорта российских энергоносителей в страну.