Трамп недоволен тем, что Европа продолжает закупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном выразил недовольство тем, что Евросоюз продолжает закупать нефть у России. При этом он указал, что Венгрии тяжело отказаться от российского топлива из-за географического положения.

«Мы очень хорошо ладим (с европейскими лидерами,— "Ъ"), они делают все, что я сказал им сделать с НАТО и так далее. Единственное, что они продолжают делать — это закупать нефть у России, это не очень хорошо»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Виктор Орбан в свою очередь сказал, что поставки российской нефти имеют жизненно важное значение для страны. Он напомнил, что Венгрия не имеет выхода к морским портам и получает топливо в основном по трубопроводу «Дружба». Как сообщил Дональд Трамп, США изучают возможность выдачи исключения для Венгрии из санкций в отношении российского нефтяного сектора.

22 октября США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». С января 2025 года они также действуют в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

Совет ЕС обсуждал запрет импорта российской нефти с 2028 года. Еврокомиссия также рассматривает повышение пошлин на нефть из России. 20 октября Совет ЕС утвердил план отказа от импорта российского газа с 2026 года.