Орбан: Венгрия продолжит покупать российскую нефть при президентстве Трампа

Венгрия получила от США бессрочную гарантию освобождения от санкций США против импорта российских энергоносителей в страну, убежден премьер-министр республики Виктор Орбан. Главы двух государств обсуждали этот вопрос во время встречи в Белом доме 7 ноября.

«Пока он там (Трамп в США.—"Ъ") президент, а я здесь премьер-министр, санкций не будет»,— написал Виктор Орбан в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Венгерский премьер подтвердил эту договоренность между странами, поскольку после его визита в Вашингтон анонимные представители администрации США рассказали Reuters, что исключение из санкций на поставки нефти и газа из России дано Венгрии лишь на год. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто признал, что точных формулировок по данному решению Вашингтон Будапешту еще не предоставил.

Один из пунктов 19-го пакета санкций Евросоюза против России касается поэтапного отказа от закупок российских нефти и газа. ЕС начнет вводить запрет на поставки сжиженного природного газа из России с апреля 2026 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период, который продлится два года.

