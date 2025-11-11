В 2025 году число IT-преступлений на Дону уменьшилось на 21,5%

По итогам 10 месяцев 2025 года количество IT-преступлений в Ростовской области снизилось на 21,5%. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Число онлайн-мошенничеств также уменьшилось на 16,2%

При этом преступления, связанные со сбытом наркотиков, составили 20% от всех совершенных в интернете деяний. В суд передали 76 уголовных дел с квалификацией «совершено в составе организованных групп». Среди них по фактам сбыта наркотиков — 60.

Мария Хоперская