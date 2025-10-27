В Саратове менеджера «Ростеха» Шихалова больше не обвиняют в злоупотреблении

Экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова больше не обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Об этом стало известно на заседании Волжского районного суда, который рассматривал вопрос о смене меры пресечения фигуранту.

Представитель следствия Этери Ковыга сообщила о снятии прежнего обвинения. Однако господину Шихалову предъявили новое. Его подозревают по двум эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело тоже связано с арендой дизель-генераторной установки. Следствие утверждает, что в 2021 году, будучи гендиректором АО «КБПА», господин Шихалов содействовал заключению договора аренды дизель-генераторной установки, что нанесло ущерб предприятию.

Следователь попросила суд продлить Максиму Шихалову содержание под стражей до 22 ноября. Адвокат Татьяна Шилова выступала против этой меры. Она ссылалась на здоровье подзащитного, у которого в СИЗО обострилось заболевание сердца. Адвокат также отметила, что господин Шихалов не может влиять на свидетелей, так как больше не работает на предприятии. Следствие собрало 30 томов документов, на изучение которых адвокату и обвиняемому дали три рабочих дня. Такие условия делают процесс ознакомления практически невыполнимым, уверена защита.

Сам Максим Шихалов заявил, что не понимает суть претензий. Он подчеркнул, что за семь месяцев следствие не смогло четко объяснить его вину. По его словам, подписание документов на аренду оборудования входило в текущую работу предприятия. Все операции имели полное документальное сопровождение и банковское подтверждение.

Судья Садомцева продлила меру пресечения для господина Шихалова до 22 ноября.

Максим Шихалов уволился из КБПА 4 марта, а 20 марта в Москве, в «Ростехе», его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор». Тогда же он написал заявление об уходе по собственному желанию с должности руководителя саратовского «Алмаз-фазотрон». Спустя несколько часов против него возбудили уголовное дело. Его задержали в Москве 21 марта, затем на автомобиле доставили в Саратов. Защита утверждает, что Максим Шихалов не получал уведомлений о деле, не пытался скрыться и не имел такой возможности. Он заранее сдал билет в Сочи, а выезд за границу ему был запрещен из-за работы на оборонном предприятии. После задержания суды неоднократно оставляли его в СИЗО. В этом году его доставляли в ведомственную больницу по состоянию здоровья.

Никита Маркелов