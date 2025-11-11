«Бизнесу не нужны поблажки — нужна честная налоговая политика»

Правительство намерено сделать готовящиеся налоговые изменения менее болезненными для предпринимателей. Ко второму чтению бюджетного пакета в Госдуме разработаны поправки, которые предполагают менее резкое снижение порога доходов для компаний малого и среднего бизнеса (МСП), при достижении которого они обязаны уплачивать НДС. Также для смягчения тяжести фискального перехода предлагаются административные меры: введение моратория на штрафы при первом нарушении и возможность изменения механизма уплаты налога в первый год его применения. Правительство также подтвердило отказ от планов по введению НДС для IT-сектора при продаже российского программного обеспечения. О том, как кубанский бизнес оценивает эти послабления, «Ъ-Кубань» рассказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

Даниэль Башмаков

Фото: предоставлено автором

«Малый бизнес Кубани воспринимает предлагаемые поправки не как спасательный круг, а как отсрочку утопления, маскировку системного повышения налоговой нагрузки. В прошлом году официально заявлялось, что после введения НДС свыше 60 млн руб. для МСП будет гарантирована неизменность налоговой нагрузки. Сегодня эти обещания нарушены.

Снижение порога до 10 млн руб. даже при постепенном введении и ставке 5 % НДС — это удар по рентабельности малого бизнеса. Для предприятий с оборотом до 30 млн руб. такие условия фактически делают работу убыточной.

С учетом административных расходов и ростом цен на энергоресурсы — это не просто повышение налогов, это подрыв экономических основ МСП.

Предложения “Опоры России” выглядят следующим образом. Необходимо установить ставку НДС до 3 % для компаний с оборотом до 60 млн руб.; предусмотреть льготную ставку 0 % (или 1 %) для микробизнеса с доходом до 30 млн руб.; заложить механизм увеличения цен по госконтрактам, так как с нового года НДС для подрядчиков вырастет с 20 % до 22 %, а действующие договоры не предусматривают компенсацию.

Особого внимания требует и ряд отраслей с фиксированными тарифами — аптеки, управляющие компании, социальные службы, где государство ограничивает рост наценок. Любое повышение налогов без изменения тарифного регулирования приводит к прямым убыткам и ухудшению качества социально-значимых услуг. В регионе многие компании работают на грани.

Отдельно стоит отметить отказ от идеи введения НДС на отечественное ПО. Это верный шаг, и мы его поддерживаем, но он касается узкой группы компаний и никак не компенсирует нагрузку, которая грозит большинству МСП.

Вместо ситуативных уступок стоит наконец-то посмотреть на международный опыт, прежде всего Китая. Там микробизнес с оборотом до 14 млн руб. полностью освобожден от НДС и налога на прибыль, а при превышении оборота до 55 млн ставка НДС составляет 1 %, налог на прибыль — 5 %. Такой подход не нагружает малые компании, а создает им пространство для роста. Результат очевиден: 60 % ВВП и 80 % занятости в КНР обеспечивает малый бизнес.

Если в России малое предпринимательство действительно рассматривается как стратегическая опора экономики, то нельзя строить реформу с позиции “как не слишком больно ударить”. Бизнесу не нужны поблажки — нужна долгосрочная и честная налоговая политика, где правила не меняются каждый бюджетный цикл.

Сегодня крайне важно, чтобы диалог между властью и предпринимательским сообществом не ограничился поправками ко второму чтению. Нужен долгосрочный механизм, четко закрепленные переходные рамки, защита слабых субъектов МСП и реальная возможность адаптироваться».