На социальное обеспечение жителей Дагестана выделили 118 млрд рублей
В 2025 году на социальное обеспечение населения Дагестана выделили более 118 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве республики.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Более 101 млрд руб. выделили из средств федерального бюджета.
Так, на социальную поддержку семей с детьми направили 107 млрд руб., на ежемесячные выплаты гражданам из социально незащищенных групп населения — 2,8 млрд руб., на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – 3,8 млрд руб.