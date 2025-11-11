На социальное обеспечение жителей Дагестана выделили 118 млрд рублей

В 2025 году на социальное обеспечение населения Дагестана выделили более 118 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве республики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Более 101 млрд руб. выделили из средств федерального бюджета.

Так, на социальную поддержку семей с детьми направили 107 млрд руб., на ежемесячные выплаты гражданам из социально незащищенных групп населения — 2,8 млрд руб., на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан – 3,8 млрд руб.

Мария Хоперская