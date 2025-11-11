В Ростове «Сберлогистика» ищет субарендаторов для складов в «Меге»

«Сберлогистика» из экосистемы «Сбербанка» начала поиск субарендаторов для складских помещений в торговом центре «Мега» в Ростове-на-Дону. Это часть масштабной оптимизации складского фонда компании в 14 торговых комплексах по всей стране, сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы компании, «Сберлогистика» решила сдать в субаренду складские площади в 11 регионах, включая Ростов. Участники рынка связывают это решение со сменой операционных приоритетов логистического оператора, а также высокими расходами на содержание объектов, которые могут достигать 5,8 млрд руб.

«Объекты «Сберлогистика» арендовала весной прошлого года после продажи российских активов шведской компании Ingka Centres. В ноябре 2025 года управление торговыми комплексами "Мега" перешло к компании "Велес менеджмент". Передача излишних площадей в субаренду позволит «Сберлогистике» сократить логистические расходы и перераспределить ресурсы», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко