В Ленинском районе Ростова ликвидируют несанкционированные свалки за 6,6 млн рублей

Администрация Ростова-на-Дону выделила 6,6 млн руб. из городского бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в Ленинском районе. Районное управление ЖКХ объявило конкурс на поиск подрядчика для выполнения работ. Соответствующий тендер опубликован на сайте государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документу, победитель торгов должен убрать мусорные очаги и несанкционированные свалки, которые не внесены в государственный реестр объектов.

По условиям контракта все работы необходимо завершить до конца 2025 года. Финансирование будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета.

Валентина Любашенко