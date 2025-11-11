Росприроднадзор взыскивает с донской молочной компании экоущерб в 760 тысяч рублей

Росприроднадзор подал иск против ростовской молочной компании СППК «Молоко Дона» с требованием взыскать задолженность за экологический ущерб. Информация о судебном разбирательстве появилась на сайте Арбитражного суда региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованным сведениям, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Молоко Дона» создан 25 мая 2015 года и зарегистрирован в Ростовской области. Предприятие занимается выпуском молока и молочных продуктов. Общий долг компании перед природоохранным ведомством составляет около миллиона рублей.

Основанием для судебного иска стало возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде в 2023 и 2024 годах. Вместе со штрафами сумма к выплате превышает 760 тысяч рублей.

Поскольку компания не выполнила финансовые обязательства, Росприроднадзор направил дело в суд. Арбитражный суд принял заявление и установил упрощенный порядок судопроизводства для быстрого решения спора.

Валентина Любашенко