Предыдущий президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Европа потеряла свой авторитет, и ее мнение при решении глобальных вопросов уже не учитывается. Теперь будущее Земли, по его мнению, определяют только Россия, США и Китай.

«Раньше я рисовал эти структуры власти в форме квадрата, в котором был Евросоюз. Теперь, к сожалению, он превратился в треугольник. Мне кажется, Европа сейчас на перепутье: ей нужно взять себя в руки, чтобы сохранить свою самобытность»,— сказал господин Ниинистё в интервью Yle.

Господин Ниинистё добавил, что Европа не должна отказываться от прямых переговоров с Россией. «До сих пор нахожу забавным, когда европейцы заявляют, что не разговаривают с... Путиным. Но когда Трамп поговорит, мы идем и слушаем, что обсуждалось. И мы немного опасаемся, что они будут говорить о Европе без Европы»,— сказал политик.

Господин Ниинистё занял должность президента в 2012 году, после был переизбран в 2018-м. При нем Финляндия вступила в НАТО. Как политик писал в своих мемуарах, президент России Владимир Путин предупреждал его, что вступление в альянс — это неправильный выбор, и пожелал Финляндии сохранить хотя бы часть самостоятельности.