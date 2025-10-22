Ниистё рассказал о реакции Путина на вступление Финляндии в НАТО

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё в своей книге «Все пути к безопасности» (Kaikki tiet turvaan) поделился деталями телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в мае 2022 года. По словам политика, в той беседе он хотел говорить открыто и сразу сообщил о вступлении в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Саули Ниинистё

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы всегда говорили откровенно, об этом тоже нужно было говорить откровенно», — пишет господин Ниистё (отрывки из книги приводит Yle.

По словам экс-президента, российский коллега в тот момент остался спокоен и только выразил мнение, что сосед совершает ошибку. Также он пожелал Финляндии сохранить хотя бы часть самостоятельности и пояснил, что «американцы возьмут на себя военное командование». Саули Ниинистё на это ответил, что намерен и впредь «сам назначать генералов». Владимир Путин, по его словам, в ответ рассмеялся.