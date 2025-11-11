Трафик отстал от графика

Рынок российских межсетевых экранов (NGFW) в 2025 году может вырасти на 15% и составить около 60 млрд руб., в то время как годом ранее этот показатель увеличился почти на треть. Участники рынка ждут, что активная фаза замены импортных решений и, соответственно, рост его объема начнется в 2026–2027 годах, однако риски по-прежнему создают ценовые войны и потенциальное возвращение иностранных вендоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Темпы роста российского рынка межсетевых экранов в 2025 году замедлятся, следует из анализа компании Ideco, с которым ознакомился “Ъ”. Представители компании ожидают завершения года с объемом рынка в 60 млрд руб., что на 15% выше показателя на конец 2024 года. По оценке специалистов Центра стратегических разработок, в прошлом году прирост составил 30% (см. “Ъ” от 3 апреля). Объем иностранных решений на российском рынке NGFW будет составлять около 20% к концу 2025 года, прогнозируют в Ideco.

NGFW (Next Generation Firewall) — это сетевое решение, которое позволяет анализировать трафик, предотвращать вторжения в инфраструктуру и обеспечивать глубокую фильтрацию данных и защиту от киберугроз.

Потенциальный рост рынка NGFW в России по итогам 2025 года менеджер по развитию NGFW UserGate Кирилл Прямов оценивает в 19%. «При этом мы более сдержанно смотрим на его объем, оценивая его в 47–50 млрд руб., включая импорт, затраты на внедрение, обучение и другие услуги»,— добавил эксперт.

География внедрений напрямую связана с экономическим потенциалом регионов, отмечают в Ideco. На Москву приходится более 30% продаж решений ИБ, что задает общие тренды. Также, по данным исследования, активный спрос наблюдается в нефтегазовых регионах (ХМАО, ЯНАО), на промышленном Урале и в цифровизированном Татарстане, что аналитики связывают с необходимостью защиты критической инфраструктуры в соответствии с №187-ФЗ. Наиболее активными интеграторами NGFW выступают госсектор (34%) и крупный бизнес (39%) — в частности, компании из сферы IT (15%), машиностроения (12%) и торговли (12%).

Импортозамещение перешло из стадии «панической закупки» в плановую миграцию, отмечает руководитель по развитию NGFW в Positive Technologies Анна Комша. По ее словам, все больше клиентов подходят к этому процессу основательно: обучают сотрудников, разрабатывают стратегии перехода, используют профессиональные сервисы вендоров и интеграторов по миграции и настройке российских решений. Ключевыми критериями выбора в Ideco называют устойчивость к высоким нагрузкам, минимизацию затрат на администрирование, открытую интеграцию с существующей инфраструктурой ИБ и высокое качество сервиса со стороны дистрибутора и вендора. «Минимизация затрат на администрирование и открытая интеграция — это лишь часть требований»,— комментирует прогноз старший менеджер продукта Kaspersky NGFW Дмитрий Головко. По его словам, заказчики NGFW в первую очередь ориентируются на стабильность работы и широкий набор функциональности, чтобы решение было способно поддерживать все сценарии, которые ранее обеспечивались зарубежными вендорами.

«Главное препятствие для перехода — это не технология, а операционные риски. Это многомесячный проект, сопряженный с рисками простоев и нарушений работы бизнес-процессов»,— отметили в пресс-службе ГК «Солар». По оценке компании, активная фаза начнется в 2026–2027 годах, когда «окончательно устареют и перестанут выполнять свои функции зарубежные NGFW, а риски их использования превысят затраты на миграцию». Но остаются ценовые войны по мере роста зрелости российских NGFW, а также риски возможного официального возвращения иностранных игроков, отмечает Кирилл Прямов. «В этом случае они, скорее всего, будут демпинговать для быстрого роста своей доли и захвата самых крупных заказчиков, что снизит объем рынка в денежном выражении»,— добавил он.

Филипп Крупанин