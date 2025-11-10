Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На улице Луговой в Ростове построят крупный логистический комплекс

На улице Луговой в Ростове-на-Дону построят крупнейший на юге России логистический комплекс. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Складское помещение площадью 2,2 тыс. кв. м. оснастят роботизированной системой хранения и обработки грузов по технологии 3D-шаттл. Все процессы полностью автоматизируют, а управление системой будет осуществляться с помощью отечественного программного обеспечения.

Современные логистические мощности здесь намерены построить до конца 2027 года.

Мария Хоперская

