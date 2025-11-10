Операторы связи начали предупреждать о «периоде охлаждения» сим-карт

Часть операторов начала рассылать россиянам предупреждения об ограничениях доступа к мобильному интернету на 24 часа после возвращения из-за границы. Информацию подтвердил источник «Ъ» на телекоммуникационном рынке.

Ассоциация туроператоров России передает, что сообщения стали получать в том числе клиенты «Мегафона» и «Билайна». В «Мегафоне» подтвердили рассылку SMS.

Из сообщений следует, что после возвращения абоненту поступит SMS с предложением пройти авторизацию для снятия ограничений. Звонки и некоторые другие сервисы, в том числе «Госуслуги», приложения VK, Яндекса, Ozon и Wildberries, будут доступны.

В Минцифры сообщили, что временные блокировки необходимы для защиты от беспилотников. «Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации»,— отмечается в заявлении ведомства.

Материал обновлен в 19:29 мск. Добавлена информация от ПАО «Мегафон».