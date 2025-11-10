Житель Кабардино-Балкарии погиб от взрыва ручной гранаты

Житель Кабардино-Балкарии стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1УК РФ) и убийстве двух человек (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 8 ноября фигурант со знакомым находились у частного дома на улице Тамбиева в городе Баксане. Между мужчинами произошел конфликт из-за долговых обязательств. Подозреваемый достал гранату, привел ее в действие. Оба мужчины скончались на месте происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мария Хоперская