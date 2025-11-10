Белорусы получили право участвовать в российских муниципальных выборах

Официальный портал правовых актов РФ опубликовал 10 ноября вступивший в силу Протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан. Этот документ дает право гражданам Белоруссии, постоянно проживающим на территории РФ, избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Аналогичная возможность предоставлена россиянам, живущим в Белоруссии.

Протокол был подписан президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 13 марта 2025 года, ратифицирован обоими парламентами и вступил в силу после обмена письменными уведомлениями о выполнении сторонами «необходимых внутригосударственных процедур». Как сообщала замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева в ходе рассмотрения соглашения в Госдуме, Россия со вступлением в силу протокола приобретает порядка 26,5 тыс. новых избирателей на местном уровне, Белоруссия — свыше 95 тыс.

В 2026 году в России пройдут выборы в Госдуму, однако на них действие протокола не распространяется, поскольку его нормы касаются исключительно муниципальных выборов.

Ранее депутаты от КПРФ предлагали лишить иностранцев права участвовать в муниципальных выборах. Авторы законопроекта аргументировали запрет «современными вызовами и работой по противодействию миграции». Дата рассмотрения этого законопроекта в первом чтении до сих пор не определена. Лишить иностранцев избирательных прав предлагал и внефракционный депутат Ярослав Нилов: его законопроект не поддержало правительство, сославшись на противоречия с международным договором.

Николай Минин