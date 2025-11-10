Приговор адвокатам Ушкалову и Шевцову за мошенничество утвердили в апелляции

Как стало известно «Ъ», Московский городской суд не стал смягчать приговор адвокатам Игорю Ушкалову и Павлу Шевцову. В августе этого года им назначили по четыре года колонии общего режима каждому за покушение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, они обещали добиться освобождения своего подзащитного из-под стражи за 30 млн руб., однако не сделали этого.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Шевцов (слева) и Игорь Ушкалов

Юристы практически сразу признали вину. Потерпевший, в свою очередь, заявил, что претензий к бывшим адвокатам не имеет.

Защита фигурантов просила смягчить наказание, указывая, что оба подсудимых оказывали материальную поддержку подразделениям, находящимся на СВО, и перечисляли средства на благотворительность. Также господин Ушкалов добровольно прекратил адвокатский статус и принес извинения за свои действия. Ущерб был возмещен в полном объеме.

Адвокат господина Ушкалова Виталий Каспаров заявил, что при вынесении приговора и при рассмотрении апелляционной жалобы суд формально подошел к рассмотрению материалов, характеризующих фигурантов. «Суд отказался заменить наказание на исправительные работы, при этом никак не мотивировав свое решение»,— заявил защитник.

Отметим, что в скором времени фигуранты отправятся отбывать наказание в колонию общего режима для бывших сотрудников силовых структур.

Ефим Брянцев