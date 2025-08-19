Клиент завел адвокатов в колонию

Суд в Москве вынес приговор адвокатам Игорю Ушкалову и Павлу Шевцову по делу о покушении на особо крупное мошенничество. По версии обвинения, они взялись с помощью взяток добиться освобождения своего подзащитного из-под ареста, однако не сделали этого. Суд назначил им по четыре года колонии общего режима, их клиент был осужден ранее.

Адвокаты Павел Шевцов (слева) и Игорь Ушкалов в зале суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Адвокаты Павел Шевцов (слева) и Игорь Ушкалов в зале суда

Тверской райсуд столицы 19 августа вынес приговор бывшим адвокатам Игорю Ушкалову и Павлу Шевцову. Им вменяли в вину покушение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О задержании адвокатов стало известно 4 октября 2024 года, на следующий день Замоскворецкий суд столицы по ходатайству Главного следственного управления СКР по Москве поместил их под стражу.

Как говорится в материалах дела, Игорь Ушкалов и Павел Шевцов пообещали своему подзащитному предпринимателю Владимиру Барцакину добиться его освобождения из СИЗО, где тот находился по обвинению в мошенничестве. Изменение меры пресечения должно было быть достигнуто якобы путем передачи «должностным лицам» в ФСБ, Мособлсуде и подмосковной прокуратуре 30 млн руб.

Сначала они договорились с клиентом о передаче половины этой суммы, получили 100 тыс. руб., а сразу после получения муляжа, имитирующего сверток с 14,9 млн руб., были задержаны.

В начале расследования юристам инкриминировали посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), однако возможных взяткополучателей следствию установить так и не удалось, поэтому обвинение переквалифицировали на мошенничество.

Отметим, что фигуранты практически сразу признали вину и заявили о раскаянии. Владимир Барцакин, в свою очередь, сообщил следователям, что претензий к своим экс-защитникам не имеет.

В прениях гособвинитель, заявив, что вина подсудимых, по его мнению, полностью доказана, просил назначить господам Ушкалову и Шевцову по пять лет колонии со штрафом 1 млн руб. каждому.

Адвокат Игоря Ушкалова Виталий Каспаров в ответ заявил, что «прокурор запросил чрезмерно суровое наказание и чрезмерно большой штраф, так как преступление имеет неоконченный состав и в нем фактически нет ущерба». В качестве смягчающих, отметил защитник, должны быть учтены такие факторы, как принесенные обвиняемыми извинения всем, кто мог пострадать от их действий, включая ФСБ, суд и прокуратуру, а также действия самого Барцакина.

По версии адвоката Каспарова, Владимир Барцакин, предвидя суровое наказание, решил заработать себе смягчающие обстоятельства, подставив своих же адвокатов, в итоге рассчитывая на условный срок.

Чтобы убедить своих защитников получить от него деньги на взятки, он предпринял несколько попыток, в уговорах участвовали его супруга, знакомые и даже сын.

«До того момента, пока я не довел сведения о необходимости оказания мне помощи в совершении действий по изменению мне меры пресечения, никакой активной позиции господа Ушкалов и Шевцов не проявляли… Лишь моя определенная настойчивость вызвала их убеждение в том, что я искренне и по своей инициативе, без предварительного осведомления об этом сотрудников правоохранительных органов, просил их оказать содействие в смягчении моей участи»,— говорится в направленном в суд письме Владимира Барцакина. Оно было написано им после того, как Барцакина, который к этому времени был уже осужден, не удалось по разным причинам допросить в ходе процесса в качестве свидетеля. Также автор письма просил не назначать подсудимым наказание в виде реального лишения свободы.

Отметим, что Игорь Ушкалов возместил Владимиру Барцакину потенциальный ущерб по делу и добровольно прекратил действие своего адвокатского статуса.

Защита экс-адвокатов также отмечала в прениях, что оба оказывали материальную поддержку подразделениям, участвующим в СВО, а также ранее перечисляли средства на благотворительность. Отметим, что в суде господин Шевцов, ветеран боевых действий в Чечне, ходатайствовал о заключении контракта с Минобороны и отправке на передовую, однако ему было в этом отказано в связи с плохим состоянием его здоровья.

Защита просила назначить обоим юристам наказание, не связанное с лишением свободы, однако судья Ольга Семина назначила им по четыре года колонии общего режима со штрафами в размере 700 тыс. руб. Также суд лишил каждого из них права заниматься адвокатской деятельностью на два года.

Защита считает приговор слишком суровым и намерена его обжаловать.

Отметим, что Владимир Барцакин ранее был неоднократно судим. В данный момент он отбывает семилетний срок за мошенничество. Кроме того, в СМИ сообщалось о задержании сотрудника СИЗО-10 Можайска, который получил от посредника 100 тыс. руб. за передачу господину Барцакину в камеру сотового телефона. Последний якобы действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий и по делу проходит свидетелем.

Ефим Брянцев