Картофель в Ставропольском крае за неделю подешевел на 9%

За минувшую неделю, с 28 октября по 5 ноября, картофель и яблоки в Ставропольском крае подешевели на 9,07% и 7,15% соответственно. Об этом сообщили в Северо-Кавказстате.

Один килограмм картофеля стоит теперь 40 руб., а яблок — 133 руб. На 8,31% до 35 руб. подешевела капуста. Также на 3,05% снизилась стоимость колбасы полукопченой — 655 руб., на 2,19% до 292 руб. подешевел маргарин, на 1,28% до 33 руб. снизилась стоимость моркови.

Вместе с тем, некоторые товары, наоборот, подорожали. Один килограмм мороженой рыбы теперь стоит 379 руб. Рост составил 1,08%. Сметана – 359 руб. (+1,37%), сухое детское питание – 1157 (+1,29%), десяток яиц – 74 руб. (+1,21%), свекла – 36 руб. (+4,77%), огурцы – 154 руб. (+4,83%), помидоры – 196 руб. (+2,62%), бананы – 161 руб. (+2,64%).

Мария Хоперская