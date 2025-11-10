Гостеприимство будущего: «Ростелеком» организовал первый на юге страны форум о новых технологиях в сфере туризма

«Ростелеком» при поддержке Ассоциации цифрового развития Краснодарского края провел форум «Техносмена-2025», посвященный цифровым инновациям в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Событие объединило 42 спикера регионального и федерального масштаба и более 200 участников из Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону и Владикавказа. Местом встречи предпринимателей, экспертов, топ-менеджеров и представителей власти стала деловая площадка для конференций Всероссийского детского центра «Орленок».

Программа «Техносмены» включала доклады и дискуссии, а также работу экспозоны, где были представлены программные решения для автоматизации процессов и эффективного управления от компаний 1С-Битрикс, Mango Office, Calltouch, Ecvi, «Инвойсбокс». Обсудить успешные кейсы, меры господдержки и актуальные тренды в отрасли приехали собственники и управляющие отелей, рестораторы, виноделы, вендоры и интеграторы цифровых решений, а также представители общественных организаций и органов государственного управления.

Алексей Коновалов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Технологии играют важнейшую роль в развитии малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства, особенно в условиях рыночной нестабильности. У "Ростелекома" большой опыт работы с туристическим кластером: более 250 тысяч клиентов, которые занимаются ресторанным и гостиничным бизнесом. Нам есть что сказать, и поэтому мы решили создать площадку для диалога о цифровых решениях в отрасли. Использование облачных систем, CRM-программ и автоматизации помогает снизить затраты, улучшить качество обслуживания и привлечь больше клиентов. Даже небольшие гостиницы и кафе, которые внедряют современные сервисы, получают преимущество перед конкурентами. Государственная поддержка важна, при этом инновации позволяют бизнесу адаптироваться и расти в новых условиях».

На пленарной встрече форума участники обсудили возможности государственной и региональной поддержки предпринимателей, а также инструменты, которые сокращают издержки и повышают доходность.

Роман Куринный, и.о. руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края: «Краснодарский край — лидер российского внутреннего туризма. Ежегодно регион принимает около 20 миллионов отдыхающих. Мы во многом определяем развитие отрасли гостеприимства — первыми в стране внедрили форматы “всё включено” и «”ультра всё включено”. Чтобы усилить узнаваемость региона, следует создать единый продукт гостеприимства, где все отрасли — от гастрономии до виноделия — сформируют идентичность Краснодарского края. Эту задачу в том числе помогут воплотить технологии. Их необходимо интегрировать в сферу гостеприимства, чтобы у жителей и туристов возникала цельная картина Краснодарского края. Поэтому я рад, что форум об инновациях в гостиничном и ресторанном бизнесе "Техносмена-2025" проходит именно у нас регионе».

«Ростелеком» последовательно развивает решения для бизнеса в туристической сфере. Помимо современной связи национальный провайдер предлагает комплексные сервисы, которые автоматизируют целый спектр бизнес-процессов, например, такие как «Цифровой отель» или «Цифровой ресторан».

Александр Джеус, директор ВДЦ «Орленок», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края: «Этот форум нацелен на технологическое будущее нашей страны. ВДЦ "Орленок" с "Ростелекомом" связывает многолетнее партнерство, которое длится уже более 16 лет. Как председатель комитета по природным ресурсам, экологии, курортному делу и туризму ЗСК, я подчеркиваю, что Краснодарский край — это крупнейшая рекреационная зона России. Сегодня здесь функционирует более 10 тыс. средств размещения, включая 330 гостиниц категории 4 и 5 звезд. Ведется строительство еще 70 новых отелей. Базовые цифровые сервисы уже стали нормой: Wi-Fi доступен в 86% объектов размещения, IP-телефония используется в 64%, а цифровое телевидение подключено в 62% заведений. Проведение форума "Техносмена-2025" демонстрирует глубокую интеграцию технологий и рост доверия предпринимателей к цифровым решениям, что подтверждает тренд на осознанное и комплексное использование технологий для развития бизнеса».

Практически во все решения «Ростелекома» — от умного видеонаблюдения до голосового консультанта — интегрированы нейросети, способные решать широкий круг задач.

Дмитрий Левицкий, руководитель проекта винного города «Белый мыс», основатель HURMA Group: «Тренд на ИИ-технологии в нашей отрасли сейчас очевиден. Раньше кассиры в ресторане быстрого питания говорили “свободная касса”, а сегодня молодое поколение приходит в заведение и заказывает обед у компьютерного терминала. А где-то уже и еду готовят машины. Каждому заведению придется найти свой баланс между роботами и живым обслуживанием, цифровыми технологиями и человеческой душой. Не исключаю, что крафтовое гостеприимство со временем станет нишевым продуктом. Но конечно, цифровизация незаменима в любом бэк-офисе: все что связано с учетом, аналитикой, прогнозированием, 3D-дизайном. Скоро будем решать все эти задачи в проекте винного города “Белый мыс” в Геленджике, где ожидается огромный гостевой поток».

Получить информацию о сервисах «Ростелекома» для бизнеса и оставить заявку на их подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 1661.

