Власти Румынии допустили возможность покупки активов ЛУКОЙЛа в стране

Власти Румынии могут купить активы ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на территории страны, заявил советник президента по экономическим вопросам Раду Бурнете в интервью для телеканала Digi24. Он считает, что приобретение активов компании — это «гипотеза, которую нельзя исключать». Однако, добавил советник, компания сама решает, кому продавать свои активы.

Господин Бурнете отметил, что подобные транзакции на территории страны отслеживает румынский регулятор CEISD (Комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций), который проанализирует сделку и может не дать на нее одобрение.

В Румынии находится нефтеперерабатывающий завод в городе Плоешти, часть нефтепродуктов которого переправляют в Молдову, уточнил советник. По его словам, благодаря ЛУКОЙЛу в государстве осуществляется загрузка 25% нефтеперерабатывающих мощностей.

7 ноября газета Politico сообщила, что Румыния и Болгария хотят отсрочить вступление в силу санкций США в отношении российских компаний, пока не найдут альтернативный источник поставок топлива. Российские НПЗ в Болгарии обеспечивают около 80% потребностей в горючем. Ограничения Штатов, которые вступят в силу 21 ноября, распространяются на ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

22 октября Вашингтон ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». С января 2025 года они также действуют в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В SDN-лист включены шесть дочерних предприятий ЛУКОЙЛа, в том числе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на которую приходится около 40% добычи углеводородов группы. У «Роснефти» под ограничения попали 28 предприятий.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «США начали с чистого SDN-листа».