Politico: Болгария и Румыния хотят обойти санкции США против российского ЛУКОЙЛа

Власти Болгарии и Румынии ищут пути обхода санкций США для российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ и сохранения работы принадлежащих ей НПЗ, пишет газета Politico. Новый пакет американских рестрикций начинает действовать 21 ноября, и страны готовят правовые механизмы для временной передачи активов под контроль национальных структур. В Болгарии уже принят закон, позволяющий правительству назначать руководство НПЗ в Бургасе. Также рассматривается вариант полной национализации завода. В Румынии национализацию называют «крайним вариантом» и готовятся запросы об отсрочке санкций.

Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива, и его остановка грозит топливным дефицитом и экономическим кризисом. Румынский НПЗ в Плоешти покрывает около 20% внутреннего спроса, а его приостановка может негативно сказаться на Молдове. Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван заявил, что страна готова к различным сценариям, включая оперативное управление заводом для обеспечения закупок российской нефти.

В Болгарии при этом продолжается политическая дискуссия вокруг контроля над активами ЛУКОЙЛа. 6 ноября парламент преодолел вето президента Румена Радева на закон, регулирующий сделки с активами российской компании и требующий согласия национальной безопасности и правительства.

ЛУКОЙЛ еще с конца 2023 года рассматривал продажу бизнеса в Болгарии. Основа этих активов — НПЗ в Бургасе мощностью 9,5 млн т в год. С января 2024 года завод сокращал прием российской нефти Urals, а через два месяца ввозить ее в Болгарию запретили. Большую часть нефти НПЗ теперь получает с Ближнего Востока и из Казахстана.