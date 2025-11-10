Росприроднадзор намерен взыскать с содового завода в Крыму 9,4 млрд рублей

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Республики Крым два иска к АО «Крымский содовый завод» на общую сумму 9,4 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Размер исковых требований составляет 5,1 млрд руб. и 4,2 млрд руб. Заявления были зарегистрированы 6 ноября, однако пока не приняты к производству. Подробности претензий не раскрываются.

С апреля 2022 года предприятие находится под управлением АО «Росхим». Завод работает с 1973 года и выпускает кальцинированную техническую соду, пищевую соду и поваренную соль. В 2024 году объем выпуска кальцинированной технической соды достиг 625,4 тыс. т, пищевой соды — 31,2 тыс. т, поваренной соли — 16,1 тыс. т.

Алина Зорина