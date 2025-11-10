В пяти населенных пунктах Предгорного округа 12 ноября ограничат водоснабжение

В пяти населенных пунктах Предгорного округа в среду, 12 ноября, временно прекратят подачу воды, а в части станицы Ессентукская снизят давление из-за планового ремонта задвижки на магистральном водоводе от Эшкаконских очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканал».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Ограничения вводятся с 8:00 и продлятся до завершения работ. В это время специалисты проведут замену задвижки в камере переключения Калеж в селе Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Полностью останутся без воды поселки Нежинский, Подкумок, Урожайный и Чкалова. В юго-западном районе станицы Ессентукская частично снизят давление на 39 улицах и переулках, включая Гагарина, Мичурина, Механизаторов, Буденного, Восточную, Западную, Прибрежную, Майскую, Подкумскую, Погодина, Королева, Юцкую, Радужную, Дубовую, Бригадную, Барикадную, Курганную, переулки Юцкий и Озерный, Маяковскую, Водопьянова, Бригада 1, Ляпидевского, переулок Солнечный, Химическую, переулок Южный, Дружбы, Кавказскую, Строителей, Степную, Жемчужную, Ручейную, Цалкинскую, Абрикосовую, Ясную, переулок Горный, Высокую, 6-ти Коммунаров, Этокскую и другие.

Константин Соловьев