Минпромторг подготовил план развития отрасли редкоземельных металлов

Минпромторг подготовил план мероприятий по развитию российской отрасли редких и редкоземельных металлов. Его должны утвердить до декабря. Об этом сообщил замглавы ведомства Михаил Юрин.

«Он (план.— “Ъ”) направлен в заинтересованные ведомства и компании для обсуждения с отраслью»,— сказал господин Юрин журналистам на выставке «Химия-2025» (цитата по ТАСС).

Утвердить «дорожную карту» по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов поручил до 1 декабря президент России Владимир Путин. Цель — формирование самостоятельной суверенной отрасли, независимой от импорта из Китая и США.

По информации Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн. В их число входят 15 редкоземельных металлов, запасы которых оцениваются в 28,5 млн тонн.