Путин поручил кабмину принять дорожную карту по добыче редкоземов

Президент России Владимир Путин дал правительству задание до 1 декабря 2025 года утвердить комплексный план мероприятий — «дорожную карту» — по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Восточного экономического форума.

В документе отмечается, что подготовка плана должна учитывать ранее данные указания и нацелена на формирование самостоятельной и суверенной отрасли по добыче и переработке редкоземов, независимой от импорта из Китая и США. 24 октября секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил о наличии в стране 18 разведанных месторождений с запасами свыше 28 млн тонн.

Редкоземельные металлы востребованы в электронной промышленности, оборонном комплексе и автомобилестроении, что делает развитие отрасли приоритетным направлением технологического лидерства России.