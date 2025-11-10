На Ставрополье сумма налогов на люксовые авто выросла на 28,6%

По итогам 2024 года в Ставропольском крае сумма начисленных налогов на премиальные автомобили стоимостью от 10 млн руб. составила 50 млн руб. Это на 28,6% больше аналогичного показателя за 2023 год (38,9 млн руб.). Об этом свидетельствуют данные аналитиков аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано 412 люксовых автомобилей, что на 45% больше, чем в 2023 году (284 машины). По количеству таких машин регион занял 9 место среди субъектов РФ.

В целом по России сумма начисленных налогов на премиальные автомобили за 2024 год выросла на 26% относительно показателя предыдущего года и составила 4,9 млрд руб.

Мария Хоперская