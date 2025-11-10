Лукашенко: Белоруссия предупредила США о наличии у республики ядерного оружия

Белоруссия проинформировала США о наличии у республики ядерного оружия, однако Вашингтон продолжает сомневаться в этом, заявил президент Александр Лукашенко.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

По словам господина Лукашенко, ядерное оружие «лежит в надежном месте» на территории республики, а разглашать, где оно находится и в каком количестве, власти не намерены. «До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное.—"Ъ") оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают»,— добавил белорусский президент на совещании по социально-экономическому развитию страны на 2026-2030 годы (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко уточнил, что сообщал США и об очередном обслуживании оружия в России. Обратно в Белоруссию, заверил глава государства, вернули «самый современный вариант тактического ядерного оружия».

Несмотря на дружеские отношения с Россией, заметил господин Лукашенко, Белоруссии не нужны такие виды вооружения, как «Буревестник» и «Посейдон». «Что мы, на Нарочи (озеро в Минской области.—"Ъ") будем "Посейдон" запускать?» — поинтересовался президент.

26 октября начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов отчитался об успешных испытаниях «Буревестника». Через три дня президент РФ Владимир Путин сообщил о тестовом запуске «Посейдона». 4 ноября президент вручил разработчикам ракет награды.