В Ростове 620 учащихся посетили ЭРЗ в рамках «недели без турникетов»

620 школьников и студентов из Ростова-на-Дону и Батайска посетили Ростовский электровозоремонтный завод в рамках осеннего этапа акции «Неделя без турникетов». Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба компании.

По данным пресс-службы, посетители ознакомились с экспозицией музея и производственными мощностями, наблюдая за восстановлением электровозов. На заводе для них были организованы практические мастер-классы в лаборатории.

«В ходе занятий будущие электромонтеры из Профессионального училища №5 изучили специфику работы слесаря-электрика и освоили методики изготовления многожильного кабеля и высоковольтных пучков. Студенты техникума РГУПС получили практический опыт в ключевых процессах, связанных с восстановлением локомотивов»,— говорится в сообщении.

Как отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов, профориентационная программа предприятия прочно вошла в его традиции. Этот проект позволяет молодым людям познакомиться с заводом и узнать о наиболее востребованных рабочих профессиях.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что акция «Неделя без турникетов» проходит при поддержке РРО «Союз машиностроителей России» дважды в год — в апреле и октябре. Весной в Ростовской области в мероприятии участвовали 32 предприятия, 17 средних профессиональных образовательных учреждений, шесть вузов и более 22,5 тыс. школьников и студентов.

Валентина Любашенко