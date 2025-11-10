На Кубани оформили 7,7 тысячи протоколов за незаконную торговлю

В Краснодарском крае за девять месяцев 2025 года выявили более 7,7 тыс. случаев несанкционированной торговли, оформив соответствующие протоколы по итогам свыше 10,5 тыс. проверочных выездов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Большинство протоколов о нарушениях были составлены сотрудниками администраций муниципальных образований региона в отношении граждан, допустивших нарушение впервые. Наибольшее количество протоколов оформили в крупных городах — Сочи, Краснодаре, Геленджике, Анапе, а также в Темрюкском районе.

«Борьба с несанкционированной торговлей — это не просто вопрос контроля и применения санкций. Ключевая задача состоит в том, чтобы сформировать благоприятные условия для легального бизнеса»,— отметил исполняющий обязанности руководителя департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

За стихийную торговлю законодательство предусматривает административные штрафы. Размер денежных взысканий зависит от статуса нарушителя: граждане платят до 5 тыс. руб., должностные лица — до 20 тыс. руб.

Алина Зорина