В Симферополе рабочие засыпали траншею с телом погибшего пенсионера

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели 67-летнего местного жителя, который упал в траншею при проведении канализационных работ, а затем был случайно засыпан землей рабочими. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 16 октября 2025 года пенсионер упал в траншею на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного, где проводились канализационные работы. В результате падения местный житель скончался. Утром рабочие при выполнении грейдирования участка не заметили тело и засыпали траншею грунтом. Погибший числился пропавшим без вести.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева возбуждено дело по факту нарушения правил и техники безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть жителя Симферополя (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, ответственных за проведение земляных работ и обеспечение безопасности. Проводятся процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Алина Зорина