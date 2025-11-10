Думская комиссия одобрила снятие с экс-вице-губернатора Кубани неприкосновенности

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах рекомендовала палате дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает «Интерфакс».

Господин Вороновский, избранный в Госдуму от «Единой России» по федеральному округу на территории Краснодарского края, входит в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. До 2020 года он занимал пост заместителя губернатора региона, курируя вопросы энергетики, транспорта и тарифного регулирования.

Представление о лишении неприкосновенности ранее внес генеральный прокурор Александр Гуцан.

Сам депутат ранее заявил, что узнал о претензиях прокуратуры лишь после публикации информации на сайте нижней палаты. По его словам, интерес следствия может быть связан с одним из уголовных дел, расследуемых в Краснодарском крае, однако ранее к его декларациям замечаний не поступало.

Вячеслав Рыжков