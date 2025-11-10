Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 11 ноября, более 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Гоголя, Рашпилевская, Красная, Гимназическая, Угловая, Центровая, Ольховая, Коронная, Зиповская, Воронежская, Обрывная, Дунайская, Приморская, Сормовская, Шереметьевская, Вольная, Радужная, Красных партизан, Фиалковая, Дзержинского, Грабина, 2-я Трудовая, 40 лет Победы, 1 Мая, Большевистская, Брестская, Губкина, Изосимова, Зиповская, Новокузнечная, Промышленная, Янковского, Леваневского, Стасова 1-й проезд, Стасова Верхний 2-й проезд, Свободная, Стасова 2-й проезд, Рылеева и Бабушкина.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина