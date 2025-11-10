Ростовские полицейские получили госнаграды за спасение детей при пожаре
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил государственные награды двум ростовским полицейским за спасение семьи во время пожара. Награждены старший лейтенант Андрей Парасич и лейтенант Анзор Альдиев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, накануне Нового года в частном доме Ростова вспыхнул огонь. Стражи порядка первыми приехали на место происшествия. Услышав детские крики, офицеры разбили окно и проникли в здание.
В задымленной комнате на полу без сознания лежал четырехлетний ребенок. Полицейские немедленно эвакуировали малыша и начали оказывать первую помощь. Вскоре прибыли пожарные.
В доме находились еще трое пострадавших — пятилетний мальчик, бабушка и дедушка, которые также потеряли сознание от дыма. Всех членов семьи удалось спасти и привести в чувство.
«10 ноября полиция России отмечает профессиональный праздник. В этот день Владимир Колокольцев наградил 29 сотрудников из 17 регионов страны»,—говорится в сообщении ведомства.